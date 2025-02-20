「ケンタッキー・フライド・チキン」の本社が“発祥の地”であるケンタッキー州からテキサス州に移転します。アメリカの外食大手「ヤム・ブランズ」は傘下の「ケンタッキー・フライド・チキン」のアメリカ本社をテキサス州に移転すると発表しました。テキサス州は税負担が低く、電気自動車の大手「テスラ」など多くの企業が本社を移しています。「ケンタッキー・フライド・チキン」はカーネル・サンダース氏が1930年にケン