半世紀近くにわたって市民の移動を支えた熊本市電の人気車両「5014号車」が2月22日に引退します。 【写真を見る】引退まで残り3日となった熊本市電「5014号車」が熊本市中心部を走る様子 まだ薄暗い2月20日午前6時。市電の上熊本電停には鉄道ファンの姿がありました。カメラを向ける先は、レトロなツートンカラーが印象的な市電の「5014号車」です。 2月22日のラストランを前に、きょう（2月20日）から3日間、便数