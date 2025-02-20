兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、地域政党・兵庫維新の会所属の増山誠県議が昨年秋の知事選期間中、自身が所属していた県議会調査特別委員会（百条委員会）が非公開で行った証人尋問の音声データを政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏に渡していたことがわかった。増山氏は20日、県議会に百条委委員の辞職願を提出し、議長に許可された。【画像】「伝家の宝刀」自ら折った維新2県議中傷や漏洩で揺