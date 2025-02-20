加賀市を拠点に世界で活躍する現代美術家の中村元風さん。その作風は唯一無二、「輝きの芸術家」と呼ばれる元風さんが、26年に及ぶ研究の末に発見した“奇跡の赤色”に迫ります。 光るような輝く“赤”…「希赤 陽」とタイトルが付けられたこの作品。九谷焼の手法をベースにしていますが、赤色は、これまでとは全く違う輝きを放っています。来場者：「陶器とは思えないようなキラキラした素晴らしい赤だと思います」「