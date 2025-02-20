ＤＤＴの?カリスマ?佐々木大輔（３９）が、メキシコ観光主催「ルチャフェススペシャル」（４月２７日、東京・両国国技館）に参戦を要求した。同大会の記者会見が２０日に都内で行われ、メキシコ観光が追加の対戦カードを発表。ユニバーサル・レスリング連盟リバイバル戦と銘打たれたタッグマッチで１９９０年３月１日に後楽園ホールで行われた同連盟の旗揚げ戦に参加したブラック・テリーとサタニコが組み、エル・パンテーラ＆