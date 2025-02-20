ゴンチャの春の定番 “いちご杏仁シリーズ” が、今年も2025年2月17日(月)より期間限定で発売中。杏仁のトロぷる食感に加え、果肉入りストロベリーソースが甘酸っぱく、コクや香りも豊かです。人気の「いちご杏仁 アーモンドミルクティー」も再登場です。春の訪れを告げるいちご杏仁今年のラインアップは「いちご杏仁 ミルクティー」Mサイズ（￥650）、「いちご杏仁 フローズンティー」Mサイズ（￥680）、「いちご杏仁