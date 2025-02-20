Ｕ―２０日本代表が２０日に行われたＵ―２０アジアカップ（中国）１次リーグＤ組最終戦のＵ―２０韓国代表戦でリードしながら試合終了間際に同点に追いつかれて１―１の引き分けに終わった。日韓戦ではＭＦ佐藤龍之介（岡山）を中心に攻撃を組み立てていくと、前半２８分にＦＷ神田奏真（川崎）が先制ゴールを挙げて試合の主導権を握る。このまま逃げきれば首位で決勝トーナメント進出が決まっていたが、後半アディショナルタ