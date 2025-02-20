自分の命を守るための交通や防犯の講習が金沢市のこども園で開かれ、年長組の園児42人が参加しました。これは、石川県子ども見守りボランティア協議会が、毎年開いているものです。会長の平寿彦さんは、不審者に声をかけられたらランドセルを置いて逃げてほしいと呼びかけていました。平さんは、「1人でも多くの子どもに教えることで事故や犯罪に合わないようにしていきたい」と話していました。