来週（2025年2月24日〜3月2日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年2月17日〜2月23日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では真剣に考えることが増えます』｜総合運｜★★★☆☆周囲の人達をよく観察しています。見られている方も意識し始めるようです。それを踏