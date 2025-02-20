南北に長い日本は地域間の気候差が大きく、その土地ならではの食文化が形成されている。そしてそれは鍋料理も同様。 自宅にいながら日本各地の海の幸・山の幸を楽しめるお取り寄せ鍋を、豆知識とともにご紹介！ 前回は北日本、東日本を取り上げたので、今回は西日本、南日本の鍋に迫る。 口の中で溶けていく上質な黒毛和牛のもつと、手作業で作られた味噌スープのセット 【福岡県・もつ鍋】一藤 もつ鍋 味噌味