日向坂46四期生が出演する『日向坂ミュージックパレード』（日本テレビ／毎週木曜24時59分）が、こんや20日の放送で最終回を迎える。【写真】みんなかわいい！日向坂46・四期生を撮り下ろし本番組は四期生にとって初の単独冠番組で、2024年4月30日の深夜にスタートした。「超・限定的カラオケランキング」を紹介し、四期生たちが熱唱パフォーマンスを披露してきた。約10ヵ月にわたって放送され、ファンを楽しませてきたが