昨季躍進の町田にいきなり試練、2人のCB負傷離脱で立ち込める暗雲Jリーグが開幕して早々というのに、去年旋風を巻き起こしたFC町田ゼルビアが苦境に立たされている。町田はJ1リーグに初昇格した2024年、躍進をみせた。第4節で首位に立つとずっと上位をキープ。最終的には3位になったが、それでも初昇格チームとしての最高位記録を打ち立てた。だが今年は開幕戦でいきなり敗戦。相馬勇紀の素晴らしいドリブルからのシュートで