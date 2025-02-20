新しいレギュレーションで実施されている今季のチャンピオンズリーグ（CL）。リーグフェーズ上位24チームの９位から24位までの16チームが決勝トーナメント進出を懸けて争うプレーオフも、これまでにはなかった新しい試みだった。CLの決勝トーナメントを戦ってこそ一流の証。選手としてのステイタスが代表チームでの活躍よりCLでの活躍に移行した感のあるいま、クラブにとってはもとより、選手にとっても絶対に負けられない戦い