ヤクルトの人気マスコット「つば九郎」の担当スタッフが死去したことが、２月19日に発表された。スポルティーバでは2022年９月から１年以上にわたり『つば九郎の人生相談〜とりですが。』の企画を連載していた。今回、連載に関わっていた長谷川晶一氏に、取材時の思い出を振り返ってもらった。ヤクルトの人気マスコットとして絶大な人気を誇るつば九郎photo by Sano Miki【つば九郎の「話し相手」として...】スポルティー