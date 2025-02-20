パートナーとの間で起こる信頼の亀裂は、誰にとってもつらいもの。今回は、信頼関係に亀裂が入るようなパートナーの行動に焦点をあて、その心理や兆候について探ります。【相手の個人の時間が増える】もしパートナーが急に「忙しい」「一人の時間がほしい」と言い出したら、その背後には何があるのか理解しようとする必要があります。曖昧な理由で一人の時間を求める場合、警戒したほうがよいでしょう。【スマホの扱いが変わる】ス