日帰り登山から山小屋泊まで軽やかに春登山を楽しみたいなら、モンベルの新作バックパック「アルチプラノパック 20」（1万5000円）と「アルチプラノパック 30」（1万7000円）に注目です。本体に使用しているのは、モンベル独自のシェル素材バリスティックナイロンの30デニールにウレタン・コーティングをプラスしたもの。紡糸の段階で糸に延伸加工を施して強度を持たせており、織物にした段階で同重量であれば従来のナイロンの約2