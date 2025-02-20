石破総理は先ほど、北朝鮮による拉致被害者家族会のメンバーと面会し、存命する親世代が横田早紀江さん（89）ただ一人となるなか、「切迫した思いを受け止める」と話し、早期帰国の実現に向けた決意を語りました。石破総理「もう時間もそんなに猶予があるわけではございません。そのことはよく承知をいたしております」横田早紀江さん「一日も早く日本の土が踏めますように、子ども達に早くその喜びを与えてあげていただけますよう