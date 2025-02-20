外国債券の運用に失敗し、今年度1兆9000億円の最終赤字になる見通しの農林中央金庫は、奥理事長が来月末で引責辞任すると発表しました。日本有数の機関投資家である農林中央金庫はこの数年間、外国債券の運用に失敗し、一時、およそ2兆円という巨額の含み損を抱えました。農林中金はその影響で、今年度の最終損益がおよそ1兆9000億円の赤字になると明らかにしたうえで、経営責任をとって、奥理事長が来月末で辞任すると発表しまし