タレントのミッツ・マングローブ（49）が20日、MBSラジオ「ミッツ・マングローブのOSAKA・ん！メガミックス」で、出演番組の反響について語った。この日、テレビ朝日系「徹子の部屋」の出演回が放送されたミッツ。さっそく続々と「見ました」の報告メッセージが届いていることを明かした。「徹子の部屋」には途中から、ミッツが所属する3人組ボーカルユニット「星屑スキャット」のメンバー2人も登場した。ミッツは「徹子の部