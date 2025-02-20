【世宗聯合ニュース】韓国産業通商資源部の貿易委員会は２０日、中国製の厚鋼板についてダンピング（不当廉売）が行われ、国内産業に実質的被害があったと推定する十分な根拠があると判断し、最大３８％の暫定ダンピング防止関税の賦課を企画財政部長官に建議することを決めた。ダンピング防止関税は、外国企業が自国内の販売価格より低価格で製品を輸出した場合に追加関税を課し、国内産業を保護する措置だ。韓国鉄鋼大手の現