GEKIは、萬年山 法輪寺(以下、法輪寺)と共同で、日常生活に潜む“欲”の原動力としての一面を照らし直す、展示型のイルミネーション「よく欲 照らす寺」を2月24日(月)〜3月2日(日)の夜間特別営業で開催する。入場料は無料だ。「よく欲 照らす寺」開催の背景無欲である方が自身にとっての豊かさに気が付きやすいといった潮流の中、自身の内なる欲望と日々向き合いながら葛藤している人もいるだろう。しかし、欲望は、扱い方によって