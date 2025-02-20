世界中で楽しまれている人気のスマートフォンゲーム「ポケモンGO」にある変化が。アメリカのブルームバーグが、「ポケモンGO」を開発したアメリカの「ナイアンティック」が今回、ゲーム事業の売却について交渉していると報じたのです。売却の交渉相手は、潤沢なオイルマネーを持つサウジアラビア政府の傘下で、数々のスマホゲームを開発している「スコープリー」。検討されている売却価格は約35億ドル、日本円で約5300億円と報じて