さいたま市大宮区の飲食店経営者が死亡した殺人事件で、埼玉県警は20日、公開手配していた同市見沼区深作5丁目、会社員三田魁斗（24）と同市大宮区天沼町1丁目、飲食店経営市川晃慈（23）の両容疑者を殺人容疑で逮捕し、発表した。認否を明らかにしていない。この事件で県警は19日までに、指定暴力団住吉会傘下組織の組長、加須市川口2丁目の生井雄樹容疑者（41）ら男3人を同容疑で逮捕し、2人を公開手配していた。組織犯罪