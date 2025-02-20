堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『イエベ春 ふんわりだけど大人っぽい 多幸感&透明感溢れる最強モテメイク』の動画を投稿。その中で愛用品なども紹介してくれました！【関連記事】堀未央奈「好きすぎて」ヘビロテしている愛用クッションファンデ■リップ動画内で紹介されたのはこちら！Fwee/3Dボリューミンググロス B01バニラ70％ 税込1,760円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見るフィー fwee 日本公式 officia