IS:SUEが、3rdシングルを5月にリリース。今作に先駆け、新曲「Love MySelf」を2月26日に先行配信リリースする。 （関連：JO1・INI・DXTEEN・ME:I・IS:SUEが大集結東京ドーム『LAPOSTA 2025』最終日を徹底レポ） 本情報は2月19日夜に立ち上げられた公式Instagramの一斉配信チャンネルにて、黄色いスイセンの花のスタンプが突如送信される中で発表されたもの。3rdシングルの詳細は続報にて発表される予定