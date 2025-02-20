関西で２月１９日夜から相次ぐ火事。３人が死亡です。２月２０日午後３時前、滋賀県甲良町の２階建て木造住宅で火事が発生。火は約２時間後に消し止められましたが、性別不明の遺体が見つかりました。この家に住む池田栄子さん（８１）とは連絡が取れておらず、警察が遺体の身元の確認を進めています。関西では昨夜から住宅の火事が相次いでいて、兵庫県の上郡町では性別不明の１人の遺体が発見、京都府の八幡市では男性１