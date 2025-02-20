万博に特化した翻訳アプリが登場。海外の人とのコミュニケーションが楽しめます。（２０２５年日本国際博覧会協会安藤雅巳部長）「まさに言葉の壁のない未来のコミュニケーション環境を実現する」公開されたのは大阪・関西万博向けの翻訳アプリ「ＥＸＰＯホンヤク」です。３０か国語に対応し、万博に関する言葉や専門用語を１２００語搭載していて、来場者も無料で使うことができます。万博専用の翻訳アプリは万博が閉