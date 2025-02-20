ほかの候補を応援する「２馬力選挙」。兵庫県選挙管理委員会が国会で規制を求めました。（兵庫県選挙管理員会永田秀一委員長）「現行法では限界があり所要の法整備が必要ではないか。この法案を一刻もはやく成立させていただきたい」国会で法規制の必要を訴える兵庫県選挙管理委員会の委員長。去年の知事選ではＮＨＫ党の立花孝志党首が、自身の当選を目的とせずに斎藤知事への応援を表明して立候補し、いわゆる「２馬