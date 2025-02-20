ＮＨＫ党の立花氏への情報提供に関わった維新の兵庫県議２人が百条委の委員を辞職しました。維新所属の増山誠県議は、告発文書問題を調査する百条委員会の委員で、２月１９日ＹｏｕＴｕｂｅの配信番組に出演。ＮＨＫ党の立花孝志氏に対して、百条委員会が去年１０月に非公開で行った片山安孝元副知事への証人尋問の音声データを知事選告示の直前に提供したと認めました。立花氏は、知事選の期間中に音声データをＳＮＳ上に投