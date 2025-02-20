ろう者俳優の忍足亜希子（54）が20日、都内で行われた映画雑誌「キネマ旬報」を発行するキネマ旬報社による映画賞『2024年 第98回キネマ旬報ベスト・テン』授賞式に登壇。映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の演技で助演女優賞を受賞した。【写真】松村北斗、河合優実ら“今年の顔”がズラリ！本作は、コーダ（Children of Deaf Adults／きこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子供という意味）という生い立ちを踏ま