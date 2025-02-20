北朝鮮による拉致被害者の家族らが、石破首相と面会し、石破首相が発言した日本と北朝鮮との間の「連絡事務所」設置に改めて反対し、日朝首脳会談の早期実現を求めました。拉致被害者家族会横田拓也代表（56）「もうこれ以上待てません。もうこれ以上、私たちを苦しめないでください」「（北朝鮮との）首脳会談を速やかに開催いただき、速やかに全拉致被害者の即時一括帰国を実現いただけますよう、よろしくお願いします」家族会