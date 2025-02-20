指先が痛くなるような寒さが続いています。２１日（金）も近畿地方は真冬並みの寒さとなりそうです。２１日（金）の大阪は朝に２度まで下がり、日中も７度から８度くらいで、ほとんど気温が上がりません。夕方には５度を下回るため、引き続きダウンコートを着るなど防寒は万全にしてください。強い寒気が流れ込み、しばらく冬型が続くでしょう。北風が真冬の空気とともに、日本海から雪雲を運びます。２１日（金）近畿北部は断続的