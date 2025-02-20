人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年2月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）気分が乗らない日。でも義務や責任はしっかり果たそう。 11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）無駄遣いは禁物。今日手に入ったお金は貯金に回してみて。 10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）気の乗らない誘いがあ