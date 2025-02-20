国会は来年度予算案の修正をめぐり、与野党の“キーマン”が水面下で交渉を行うなど、山場を迎えています。野党側からは「ダメなら反対、それだけだ」との声も上がるなど、与野党の攻防が激化しています。◇20日午後、国会近くで動きがありました。記者（20日午後3時ごろ）「幹部同士の協議の裏では、維新のキーマンが自民側と秘密裏に会合を行います」日本維新の会の“キーマン”が、自民党側と接触していました。予算の年