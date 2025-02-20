去年10月、横浜市でおきた強盗殺人事件で、逮捕された「実行役」の1人が「他の実行役が工具で被害者を殴った」という趣旨の話をしていることが分かりました。この事件は去年10月、横浜市青葉区の民家で住人の後藤寛治さんが死亡し現金およそ17万円などが奪われたもので、これまでに「実行役」として宝田真月被告が逮捕・起訴され、藤井柊容疑者と久保田陸斗容疑者が逮捕されています。その後の捜査関係者への取材で、久保田容疑者