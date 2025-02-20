BS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後10・00）が17日に放送され、元ヤクルト、広島の笘篠賢治氏（58）と南海、広島、巨人でプレーした西山秀二氏（57）の上宮高校出身コンビがゲスト出演。笘篠氏が中日で国際渉外担当なども担当する“スーパー通訳”ルイス・フランシス氏（48）ら広島時代に苦楽をともにしたドミニカ勢への思いを語る場面があった。「癒された選手」というトークテーマの時だった。9年間プ