カープ沖縄キャンプです。試合のなかった２０日は実戦形式のシート打撃が行われ、大瀬良・床田・森下が登板しました。第２クール最終日の２０日、注目が集まったのがシート打撃です。開幕投手に名乗りを上げる３人が、初の実戦に臨みました。。まずは、２年ぶりの開幕投手を狙う大瀬良。最速１４９キロを計測するなど打者５人を相手に２０球。巨人・戸郷の握りで投げる新たなフォークを試すなど、ヒ