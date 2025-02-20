【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザでの停戦に伴い、イスラム主義組織ハマスは２０日、人質としていたイスラエル人４人の遺体をイスラエルに引き渡した。４人は２０２３年１０月のハマスによる奇襲でガザ近くのキブツ（農業共同体）から拉致された。遺体には当時４歳と生後９か月の男児が含まれるとみられる。イスラエルはＤＮＡ鑑定で身元を特定する。ハマス側は、イスラエル軍の空爆で男児２人と母親が死亡した