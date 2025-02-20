春から本格的に始まる “高校生の就職活動”。 生徒からは「自分に向いている職業へのアドバイス」を求める声もあるようです。 まずは 指導にあたる教員らに企業の仕事内容を知ってもらおうと、長崎市で『体験会』が開かれました。 諫早市の創成館高校。 この春、卒業する3年生240人のうち55人が就職します。 生徒との面接指導や面談を行う就職指導専門員の坂口 理恵子 さんは、コロナ禍で一度大きく減った求人数は