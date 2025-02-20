「練習試合、ＤｅＮＡ３−１０ロッテ」（２０日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）ロッテの石川歩投手（３６）が対外試合初登板。２回を２安打無失点に抑えた。わずか１２球で予定の２回を投げ終えて「ブルペンは良かったですけれど。色々投げたかったんですけど、（相手が）早打ちすぎて投げられなかったです。変化球を一通り投げたいなと思っていったんすけど、投げる暇なかったです」と苦笑いした。吉井監督は「技術