米国のヘグセス国防長官/Nathan Howard/Reuters/File via CNN Newsource（ＣＮＮ）ヘグセス米国防長官が国防省高官や軍司令官らに対し、国防予算を大幅に削減する計画の策定を指示したことが分かった。１８日付のメモをＣＮＮが入手した。メモは、年間約８５００億ドル（約１２７兆７４５０億円）の国防予算を今後５年間、年８％ずつ削減する計画を、２４日までに提案するよう求める内容。国境警備は削減の対象から外れる。不足分