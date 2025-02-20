線香を持参し、冥福を祈る男性＝川崎市川崎区の多摩川河川敷川崎市川崎区の多摩川河川敷で２０１５年２月、中学１年だった上村遼太さん＝当時（１３）＝が殺害された事件から、２０日で１０年がたった。現場に訪れた人たちは、冥福を祈りながら手を合わせていた。東京都調布市から線香を上げに来たという男子大学生（２５）は「１０年もたってしまったのか…」と口を細める。上村さんと同世代なので、人ごととは思えなかったと