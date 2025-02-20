【モデルプレス＝2025/02/20】中島健人とシンガーソングライターのmiletが2月20日、東京・武蔵大学にて開催された映画「知らないカノジョ」（2月28日公開）の公開直前トーク＆スペシャルライブイベントに出席。人生のターニングポイントになったエピソードを明かした。【写真】中島健人＆miletが腕組み◆中島健人、客席からサプライズ登場イベントはmiletのスペシャルライブから開始。ライブが終了すると、会場の奥の客席に座って