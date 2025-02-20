人気YouTubeグループ「ばんばんざい」元メンバーの流那（るな）さんが、25年2月17日にインスタグラムを更新。夫でYouTuberグループ「ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-」メンバーのはんくんの誕生日を祝った。「支えていくし笑顔にさせてくれ」流那さんとはんくんは24年8月に結婚を発表。12月に流那さんが妊娠と「ばんばんざい」卒業を発表した。はんくんをめぐっては、25年1月にSNS上で「隠し子がいる」として騒動に。本人が