タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）の第１１１期生卒業公演「文化祭」（２１〜２３日）の前日通し稽古が２０日、兵庫・宝塚バウホールで行われた。２０２３年に入学した１１１期本科生と、２４年入学の予科生合計８０人が出演した。本科生は、日本舞踊、歌、芝居、ダンスなど２年間の学びの成果を舞台で発揮。予科生も合唱を披露した。最後には１１１期を代表して、光田悠那（みつだ・ゆうな）さんが「私た