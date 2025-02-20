【ガイアノーツ20周年祭】 4月5日10時～16時 開催予定 会場：埼玉県大宮市 大宮 ソニックシティB1第1展示場 ガイアノーツは、「ガイアノーツ20周年祭」を4月5日に埼玉県大宮市 ソニックシティB1第1展示場にて実施する。入場料は無料。 本展では、ガイアノーツの歴代製品や新製品を展示する他、プラモデル「ガイアロボ」テ