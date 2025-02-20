出産にあたって、陣痛や分娩など痛みが強くなる場面では「痛みのせいで思わぬことを叫んでしまった」とか「痛すぎて何も声が出なかった」などさまざまなエピソードが生まれます。今回の投稿者は、初産では静かに出産しましたが、2人目の出産にあたりどんな出産になるかな…と考え、他のママの出産エピソードを聞いていました。人それぞれの出産エピソードは勇気がもらえますよ。 出産の時、叫びましたか？静か