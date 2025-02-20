人気アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』とニッケン刃物がコラボレーション！職人たちが本気で手掛けた高クオリティ「ギター型ハサミ」、これはお洒落可愛い、スグレモノです♪☆職人たちが本気で作ったギター型ハサミのイメージ（写真11点）＞＞＞はまじあきによる4コマ漫画を原作に、2022年にテレビアニメ版が放送された『ぼっち・ざ・ろっく！』。バンド活動に憧れ、動画配信サイトで評価されるほどのギターの腕前を持ちながらも