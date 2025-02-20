キッズ&ファミリー向けの新作アニメーション、メディコム・トイのアイコニックなコレクションフィギュアたちを描いたコメディシリーズ『BE@RBRICK』（ベアブリック）が、3月21日（金）よりApple TV+にて世界同時配信決定！4度のグラミー賞受賞を誇る、敏腕音楽プロデューサー・ティンバランドがオリジナル楽曲を提供することも発表された。メディコム・トイのアイコニックなコレクションフィギュア『BE@RBRICK』を描いたアニ