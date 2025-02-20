この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぱくぱん🐼☺︎(@hahakata_panda)さんが投稿した写真です。赤ちゃんのほとんどは、泣く前にある共通した表情をします。その特徴的な顔がかわいくて、抱きしめたくなるほど。ぱくぱん🐼☺︎さんが絶妙なタイミングで撮った、泣く寸前の赤ちゃんの写真をXで共有してくれました。かわいい表情にぜひ癒やされてください。